Ex-topspits Inter kijkt vol bewondering naar Lukaku: "Als hij zich in gang trekt is het een trein"

Romelu Lukaku is nog beter aan het doen dan vorig seizoen. Hij gooit hoge ogen in Italië en ook ex-topspits Hernan Crespo is onder de indruk.

Lukaku legde het duel tegen AC Milan in een definitieve plooi. Voormalig Inter-spits Hernan Crespo keek er met plezier naar. "Als hij zich in gang trekt, is het een trein", vertelt hij in La Gazzetta dello Sport. "Hij neemt zijn ploegmaats en zijn tegenstanders gewoon mee." Crespo weerlegt ook de kritiek. "Hij is heel handig met zijn voeten. Samen met Lautaro Martinez zijn ze het beste aanvallende duo van Italië. Zelfs van Europa."