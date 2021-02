KV Oostende verwelkomt een nieuwe transfer!

Niet elke inkomende transfer bij een club moet een speler zijn. Dit bewijst KV Oostende vandaag met transfernieuws.

Bij een nieuwe inkomende transfer dan hopen de meeste supporters direct op een speler die de ploeg naar nieuwe successen gaat brengen. Bij KV Oostende komen ze origineler uit de hoek. Daar is de nieuwe inkomende transfer namelijk een zeehondje van Sea Life in Blankenberge. Zeehonden zijn bekend voor hun neus voor vis maar het zal nog afwachten zijn hoe zijn balbehandeling is.

Gelukkig voor zowel KV Oostende als het zeehondje is er voor het steunen van een goed doel geen transferdeadline.