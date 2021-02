Absoluut drama met dodelijke afloop ten huize Becker

Drama voor Alisson Becker. Vanuit Brazilië is namelijk erg droef nieuws naar buiten gekomen deze nacht.

De vader van Alisson Becker zou namelijk zijn overleden door een verdrinkingsongeval in zijn eigen woning in Brazilië.

Geen kwaad opzet

Er zou geen kwaad opzet gemoeid zijn met de zaak, laat de Braziliaanse politie weten in de Braziliaanse pech.

Het is een absoluut drama wat de familie Becker op die manier moet doorstaan. We wensen familie, vrienden en iedereen die de goalie van Liverpool een warm hart toedraagt veel sterkte in bange dagen.