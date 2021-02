21-jarige landgenoot maakt indruk in Serie A: nog één uit de Anderlecht-lichting van 99

We hebben zoveel grote namen in het buitenland spelen dat er soms vergeten wordt dat er in de grote competities ook nog een paar 'kleinere' Belgen rondlopen. Eén daarvan is Daam Foulon, die afgelopen weekend zijn visitekaartje afgaf tegen AS Roma.

Foulon verruilde begin september Waasland-Beveren voor het Italiaanse Benevento. Toch wel een opmerkelijke transfer. De Serie A-club betaalde zo'n 450.000 euro voor hem en stond Waasland-Beveren ook een doorverkooppercentage toe. Daar zou men op de Freethiel wel nog eens kunnen van profiteren, want zijn marktwaarde is intussen boven het miljoen gestegen en als hij zo doorgaat zal het enkel maar exponentieel toenemen. Afgelopen zondag werd hij er in quasi elke Italiaanse krant uitgepikt als één van de uitblinkers tegen AS Roma, de nummer 4 in de stand. Het werd 0-0 in een match waarin Foulon achtereenvolgens Mkhitaryan, Karsdorp en El Shaarawy aan banden legde. Toch geen kleine namen. In de slotfase kwam hij wel nog goed weg nadat een penaltyfout op El Shaarawy geanulleerd werd voor voorafgaand buitenspel. Foulon is één van die jongens uit de 'gouden lichting van 99' uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Normaal gezien worden er van elke lichting wel één of twee prof, maar die generatie telt met Sebastiaan Bornauw, Mile Svilar, Francis Amuzu, Mike Trésor Ndayishimiye, Alexis Saelemaekers, Sieben Dewaele, Milan Corryn, Sambi Lokonga en Foulon nu al aan negen spelers die zijn doorgebroken. Hij stond als aanvallende linksback al langer te boek als talent, maar koos in 2018 voor Waasland-Beveren. Daar mocht hij direct ervaring opdoen en het seizoen erna groeide hij zelfs uit tot basisspeler. In een defensief georiënteerde competitie als de Serie A kreeg hij toch al acht basisplaatsen en 10 invalbeurten. Tactisch kan hij dus ook zijn mannetje staan. Trainer Filippo Inzaghi ziet wat in hem, vooral ook voor zijn aanvallende kwaliteiten.