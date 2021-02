Evenaring van het clubrecord van Mbaye Leye: "Heb heel veel moeilijke momenten gehad in mijn carrière"

Zulte Waregem is goed bezig aan zijn seizoen. En daar mag/moet het ook ene Gianni Bruno zeker voor danken. Die is namelijk in bloedvorm.

Zowel tegen STVV als tegen Standard stond Gianni Bruno de voorbije weken opnieuw vol aan het kanon. En daardoor zit hij nu al aan niet minder dan zestien doelpunten. Toch wel een uniek gegeven, want een clubrecord voor de reguliere competitie van Mbaye Leye kreeg zo een evenaring. Alles lukt momenteel in deze periode Bruno zelf voelt zich dan ook in zijn sas bij Essevee: "Het is een periode waarin alles een beetje lukt, dat klopt." "Ik heb veel moeilijke momenten gehad in mijn carrière en altijd heel hard gewerkt. Misschien is dit een beetje de recompensatie daarvan, want zo goed is het nog nooit met me gegaan eigenlijk. Ik profiteer er nu van, maar het is ook met dank aan het werk van de hele ploeg."