Nieuwkomer is elke 38(!) minuten van waarde voor AA Gent, coach en speler laten zich uit over de zaak

Tarik Tissoudali ruilde op de slotdag van de wintermercato Beerschot in voor KAA Gent. En ondertussen heeft hij al meer dan zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe ploeg.

In de Beker van België scoorde hij tegen Heur-Tongeren en gaf hij twee assists tegen Charleroi, in de competitie zorgde hij voor zijn statistieken tegen Eupen (2 goals), Moeskroen (1 goal) en Mechelen (1 assist).

In totaal: vier doelpunten en drie assists in 266 speelminuten voor de Buffalo's. Om de 38 minuten doet de aanvallende middenvelder dus van zich spreken bij Gent, en dat zijn toch wel waanzinnige startstatistieken - temeer hij net terugkomt van een knieblessure.

Automatismen

"Scoren is als aanvallend ingestelde speler altijd leuk. Het is heel leuk om voor Gent te spelen en wedstrijden en minuten te verzamelen", aldus Tarik Tissoudali zelf bij zijn eerste wedstrijden voor de Buffalo's.

"Gent is een team dat heel dominant is en dat kan focussen op mijn aanvallende taken. Dat ik me snel heb aangepast? Dat klopt misschien wel, maar we hebben een team met veel kwaliteiten en dan is het makkelijker voetballen."

Het verrast me niet dat het zo goed gelopen is

"Tarik Tissoudali is een speler met kwaliteiten. Hij is 'al' 27 jaar en is dus geen jonge gast", aldus Hein Vanhaezebrouck over zijn nieuwe spelmaker. "Hij kent de competitie en de spelers ook."

"Hij heeft al in België gespeeld en kan zich dus makkelijk integrereren. Hij kent de tegenstanders al, kent elke speler in de competitie. Dat is een andere manier van integratie en dat is ook makkelijker om er meteen te staan. Het verrast me niet dat het zo goed gelopen is."