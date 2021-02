Ryan Sanusi: Kiels jeugdproduct realiseert pas na negen jaar zijn jeugddroom bij Beerschot

Beerschot stond dit seizoen vaak garant voor spektakel, maar tijdens de barre winterperiode verdween het gif (tijdelijk) uit het elftal. Will Still had het een tijdje moeilijk, maar lijkt ondertussen iets neergezet te hebben. Onder meer Ryan Sanusi leverde zijn visitekaartje af in de Luminus Arena.

De voetballiefhebbers konden dit seizoen vanuit hun zetel meermaals genieten van de klasse en technische hoogstandjes van Holzhauser en Tissoudali (inmiddels KAA Gent), maar achter elke man staat… een sterk blok. Dat is ook bij de kampioen uit 1B het geval. De Oostenrijker kan steeds rekenen op het duo Pietermaat-Sanusi, die laatste speelde zondag een uitstekende wedstrijd in Limburg. Want ook tegen KRC Genk diende hij opnieuw als de stofzuiger van het elftal. Met zijn aansluiting maakte hij het voor de jongens van Van den Brom onmogelijk om uit te voetballen, iets wat de 29-jarige middenvelder zelf uitstekend deed. Het Kiel: kind aan huis In totaal strooide hij 33 passes, waarvan er slechts één niet bij een ploeggenoot aankwam. Het offensieve denken siert hem, maar één van zijn weinige ballen achteruit leidde wel tot het fenomenale doelpunt van Jan Van den Berg. Sanusi speelde al een sterk seizoen, maar lijkt nu ook individueel boven water te komen. đŸ€Ż | Once in a lifetime! 🚀#GNKBEE pic.twitter.com/6FwVcy8zKP — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 21, 2021 Wat hem een graag geziene gast maakt op het Kiel? Hij is een Kiels product pur sang. De Belg met Nigeriaanse roots doorliep alle jeugdreeksen tussen de U8 en U19, maar trok toch eerst nog de grens over vooraleer hij zijn jeugdroom in Antwerpen realiseerde. Op amper 18-jarige leeftijd verliet hij ’t Stad , pas negen jaar later kwam hij terug. Na 9 jaar: terugkeer door de grote poort Bij Willem II maakte de middenvelder voor het eerst minuten op het hoogste niveau, maar na enkele jaren koos hij voor een avontuur bij Sparta Rotterdam. Dankzij zes doelpunten en vier assists had Sanusi een groot aandeel in de promotie naar de Eredivisie, Dick Advocaat bedankte en gaf hem zelfs de aanvoerdersband. Het signaal voor Beerschot om hem terug te halen naar het Olympisch Stadion, maar het jeugdproduct paste voor het aanbod. Hij zou enkel op het hoogste niveau terugkeren. Sanusi ging dan maar in de Ligue 2 aan de slag, waar hij bij Grenoble Foot aanzien werd als beste nieuwkomer in de competitie. Het Franse bestuur aarzelde niet en wilde hem promoveren tot aanvoerder, maar toen kwam zijn grote liefde opnieuw aankloppen. Het tastte diep in de buidel, maar samen schreven ze een sprookje: de promotie naar 1A. Pijnpunt voor Beerschot: ondanks de forse investeringen schoppen maar weinig eigen jongens het tot de hoofdmacht. Het bestuur klonk nochtans ambitieus, over een paar jaar moet minstens 30% van de kern uit de eigen jeugd komen. Enkel Ryan Sanusi lukte het, al had hij daar eerst enkele omzwervingen in het voor buitenland nodig. Dat telt ook voor Brian De Keersmaecker, die momenteel speelminuten verzamelt bij FC Eindhoven. De sterkhouder kan dus dienen als voorbeeld: “Ik hoop dat mijn verhaal de jonge spelers op de club kan motiveren”, klonk het eerder bij Sanusi.