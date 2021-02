Charleroi-sterkhouder moet geblesseerd passen voor de wedstrijd tegen KRC Genk

Slecht nieuws voor Sporting Charleroi met het competitieduel tegen Genk van morgen in het vooruitzicht. Ryota Morioka raakt niet op tijd hersteld van een knieblessure die hij afgelopen weekend opliep tijdens de wedstrijd tegen Waasland-Beveren.

De Jupiler Pro League staat momenteel op een zakdoek van elkaar. Charleroi staat elfde in de stand met 39 punten en tegenstander van morgen, KRC Genk, staat derde met 43 punten. Elk puntje telt dus met het oog op de kwalificatie voor de play-offs.

Charleroi zal morgen echter wel sterkhouder Ryota Morioka moeten missen. De Japanner heeft nog steeds teveel last van de verstuikte knie die hij opliep in de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Charleroi-trainer Karim Belhocine besliste na een test woensdag dat het nog te vroeg is voor Morioka om te spelen. Er wordt nu gehoopt om hem terug speelklaar te krijgen tegen de wedstrijd tegen STVV van volgende week.