🎥 Rangers-spits toont in het duel tegen Antwerp sterk staaltje sportiviteit en krijgt zelfs lof van Romelu Lukaku

Vlak voor rust kregen de Rangers nog een uitstekende countermogelijkheid om de voorsprong op het bord te zetten. Alfredo Morelos kreeg een lange bal aangespeeld en leek zijn actie in te zetten, tot zijn rechtstreekse Antwerp-verdediger Jeremy Gelin plots met een blessure van het veld hinkte.

Hierdoor kon de aanvaller van Rangers op het doel afstormen, maar hij besloot om het spel stil te leggen zodat de geblesseerde Fransman verzorging kon krijgen. Een knap staaltje sportiviteit.

De Colombiaan geniet nochtans niet van een al te beste reputatie in Schotland. Hij maakte zich wegens zijn gedrag al verschillende keren onmogelijk in het elftal en werd de voorbije weken ook vergeleken als 'De Schotse versie van Didier Lamkel Zé'. Met deze actie kreeg hij zelfs lof van Romelu Lukaku.

Fair play to morelos from glasgow rangers. Through on goal and stopping for an injury of the opponent.. great sportsmanship 👏🏿👏🏿