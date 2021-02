Anderlecht-CEO Jos Donvil schept duidelijkheid: "Ik ben geen supporter van Standard"

Anderlecht-CEO Jos Donvil heeft de plooien met de supporters gladgestreken. Meermaals herhaalde hij dat hij geen supporter is van Standard. De heisa ontstond nadat uitkwam dat Donvil in het verleden met VOO en BASE sponsor was van de Rouches.

Komende zondag staat de klassieker tussen Standard en Anderlecht weer op het programma in de Jupiler Pro League. Ook deze keer zijn de belangen weer groot. Beide ploegen kunnen een goede zaak doen met de play-offs in het vooruitzicht aangezien slechts twee punten beide clubs scheidt. De confrontatie met de Rouches van komende zondag rakelde ook het Standard-verleden op van Anderlecht-CEO Jos Donvil die in daar ooit actief was als sponsor met VOO en BASE. Hij zou zelfs kanshebber zijn geweest om een officiële functie te vervullen op Sclessin, maar dat spreken ze tegen bij Anderlecht zegt Het Laatste Nieuws. Meerwaarde Donvil trachtte meteen de scheve situatie recht te trekken en herhaalde meermaals via verschillende kanalen dat hij geen supporter is van Standard. De achterban van Anderlecht nam vrede met die uitleg. Ook de aanwezigen op de Fan Board zijn overtuigd van zijn intenties bij de club en sluiten Donvil in de armen: Jos is een meerwaarde”, klinkt het.





Volg Standard - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (28/02).