Verschil bij Cercle Brugge duidelijk: "Deze ploeg moet het niet hebben van would be vedetten"

Cercle Brugge staat dit weekend voor een cruciale partij tegen Waasland-Beveren. Dat leeft ook enorm bij BV Geert Hoste.

"Mijn vader Lionel en mijn peter Joel Hoste hebben nog voor Cercle gespeeld", zegt Geert Hoste aan Sporza. "Dat was ergens in een match na de tweede Wereldoorlog. Mijn vader speelde de eerste helft en mijn peter in de tweede helft. Bij mijn vader bleef het beperkt tot 45 minuten, maar mijn peter is daarna zelfs een tijd profspeler geworden."

Cercle blijft nog altijd belangrijk bij de Hostes. "Met mijn twee neven heb ik een Whatsapp-groep die ‘de Cercle-trutten’ heet. Ik volg niet elke match op de voet, maar in die groep zitten we als gekken commentaar naar elkaar te sturen over wat er gebeurt met de club."

Een zege is broodnodig om Cercle weg te houden van degradatie. "Ik kan het simpel uitleggen. Ik woon in Antwerpen. Alles wat in 1B gebeurt, dat bereikt het centrum van de stad niet. Voor Cercle en zijn fans - zeker de fans die niet meer in Brugge wonen - is het een noodzaak om in 1A te blijven."

"Of het gelijkspel tegen Anderlecht en de zege tegen Moeskroen voor optimisme hebben gezorgd? Als Cercle-fan heb je geen keuze. Je kan alleen optimistisch en op hoop leven. Dat heb ik geleerd sinds de speelplaats in Brugge, waar ik volgens iedereen voor de foute ploeg supporterde."

Hoste is wel blij met de trainerswissel. "Cercle heeft volgens mij wel te lang gewacht om de trainer te wisselen. Deze ploeg moet het hebben van het collectief. Met Yves Vanderhaeghe als trainer zie je toch meer een collectief met een duidelijk systeem dan de ‘would be vedetten’ die het zelf proberen."