🎥 Wint een Belg dit jaar de Puskas Award? Onbekende landgenoot scoorde vandaag één van de spectaculairste doelpunten ooit

Elisha Sam is momenteel actief op het hoogste amateurniveau in Engeland bij Notts County. De 1,95 meter lange spits scoorde vandaag twee keer tijdens het FA Trophy-duel (bekertoernooi voor teams uit de lagere competities) tegen Oxford City en bezorgde zijn team daarmee de overwinning. Na negentig minuten voetballen stond een 3-1 eindstand op het scorebord.

Vooral zijn tweede doelpunt zal niet snel vergeten worden. De 23-jarige Belg werkte in de 73e minuut een voorzet perfect af met een achterwaartse hiel vanop een tiental meter. Een ronduit spectaculair doelpunt waar zelfs Zlatan Ibrahimovic van zou opkijken.

Schrijft Sam geschiedenis en wint hij als eerste Belg de prestieuze Puskas Award voor het mooiste doelpunt van het jaar?

Bekijk hier het wondermooie doelpunt van onze landgenoot:

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! 🤯 pic.twitter.com/kmmMj5tlb8