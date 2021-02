Francky Dury onder de indruk van zijn ploeg: "Dit heb ik nog niet veel gezien in het Belgische voetbal"

Een goedgeluimde Francky Dury op de persconferentie na de derbywinst van Zulte Waregem op het veld van KV Kortrijk. De altijd voorzichtige Dury was niet verlegen om de ambitie voor de top 4 uit te spreken.

"Ik ga er niet flauw over doen, ik ben heel blij", opent Francky Dury op de persconferentie. "Na x aantal keren niet te kunnen winnen (8x) tegen de aartsrivaal, is het eindelijk nog eens gelukt. We hebben gevochten voor elkaar, enkele meters meer gelopen dan anders."

Inhaalbeweging

Door die overwinning prijkt Zulte Waregem voorlopig op de vijfde plaats in het klassement, ei zo na een plaatsje in play off 1 dus. "Wat deze groep dit seizoen heeft gedaan, dat heb ik amper gezien in de Belgische competitie. Vergeet niet dat we na 10 speeldagen op plek 17 stonden."

Redding was toen het grote doel maar ondertussen kijkt Essevee enkel nog naar boven. "We mogen hopen op het hoogste. Ik ga morgen niet tegen spelers zeggen dat ze niet meer moeten winnen omdat we gered zijn. We mikken op play off 1 maar zullen niet teleurgesteld zijn als we er nog uit vallen en play off 2 moeten spelen. Let's fly!", besluit Dury met een glimlach.