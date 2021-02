Harisson Marcelin weet hoe laat het is bij Cercle: "Tijd om te spelen als mannen!"

SHOT sprak met Harisson Marcelin voor de degradatiekraker tegen Waasland-Beveren.

Stijn Sinnaeve van SHOT sprak met Marcelin in aanloop van de topper tegen Waasland-Beveren.

Dit seizoen word je uitgeleend aan Cercle Brugge. Een logische stap?

Jazeker. De samenwerking tussen AS Monaco en Cercle Brugge is niet nieuw. Er zijn al enkele voorbeelden van spelers die het hier goed deden en bovendien sterker terugkeerden. Mijn contract met Monaco loopt nog tot 2024. Ik arriveerde er eigenlijk begin 2020. Net voor covid-19 massaal uitbrak. Het was dus geen makkelijk begin. Vervolgens maakte ik de voorbereiding mee op het huidige seizoen met het eerste elftal onder Moreno en later met Kovac. In september beslisten we opnieuw in onderling overleg om een seizoen bij Cercle te spelen.

Wat was je eerste indruk van België en de competitie?

Toen ik aankwam werd ik er direct ingegooid. Meteen viel de intensiteit me enorm op. Zowel op training als in de wedstrijden ligt die intensiteit enorm hoog. Het gaat er veel fysieker aan toe dan in Frankrijk. Maar dat is net goed voor mijn ontwikkeling. Er is een hoog ritme in de wedstrijden en er wordt veel gelopen. Het is een stukje minder technisch, maar wat het niveau betreft zit het hier hoger dan de Ligue 2. Voorts werd ik goed opgevangen door de meer ervaren spelers en door de technische staf. Aanvankelijk liep het uitstekend met ondermeer thuisoverwinningen tegen Sint-Truiden en AA Gent. Maar momenteel (interview afgenomen voor de wedstrijd op Moeskroen) loopt het wat minder. We moeten gewoon harder werken om beter te presteren in de wedstrijden.

Op persoonlijk vlak loopt het vrij goed. Je speelde veel en kon ook al twee keer scoren?

Dat klopt. Ik speelde al aardig wat wedstrijden. Dat is goed voor mijn ontwikkeling, maar ik moet nog wat details bijschaven. Ik ben er zeker van dat ik na dit seizoen een betere speler zal geworden zijn dan wanneer ik pakweg vijftien matchen in Ligue 2 zou gespeeld hebben dit seizoen.

Nu zijn er nog zeven matchen. Er zitten enkele belangrijke bij?

Absoluut. We spelen de komende twee wedstrijden tegen twee rechtstreekse concurrenten. Ook de andere ploegen nemen soms punten. Maar wij moeten – het is cliché – gewoon naar onszelf kijken en zelf presteren. Te beginnen bij de wedstrijden op Moeskroen en thuis tegen Waasland Beveren. Maar ook de wedstrijden daarna vatten we op als echte finales. We zullen er staan en doen wat we moeten doen. We moeten als mannen spelen en tonen wat we waard zijn en dat Cercle Brugge zeker thuishoort in de hoogste klasse.