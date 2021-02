🎥 De hand van coach Xavi: Al-Sadd scoort een prachtige teamgoal

Xavi Hernández is momenteel actief als trainer bij de Qatarese club Al-Sadd. De hand van het clubicoon van Barcelona is duidelijk merkbaar in de speelstijl van zijn elftal. Al-Sadd scoorde vrijdag een schitterende teamgoal die deed denken aan het tiki-taka-voetbal van Barça.

Een welverdiend applaus kregen de spelers van Al-Sadd na hun prachtige teamgoal van afgelopen vrijdag van hun coach Xavi. Ze werkten een perfect opgebouwde aanval af volgens het boekje. Een doelpunt dat recht uit het oeuvre van FC Barcelona zou kunnen komen. De hand van Xavi is duidelijk zichtbaar in hun manier van spelen. Terugkeer Het lijkt slechts een kwestie van tijd vooraleer Xavi zal terugkeren naar Camp Nou om daar hoofdtrainer te worden. Presidentskandidaat Victor Font zou bijvoorbeeld rekenen op de gewezen Barça-middenvelder en indien Font op 7 maart verkozen zou worden tot voorzitter kan dat het proces misschien wel versnellen. Bekijk hier het schitterende doelpunt van Al-Sadd: 🗣Xavi Hernández: “El Barça tiene que fichar a jugadores y entrenadores con ADN Barça. Si fichamos entrenadores que no quieran jugar con ese perfil nos equivocamos. Me gusta el fútbol de ataque, el que domina al oponente”. Así juega su Al-Sadd. #Xavi 👇🏻



pic.twitter.com/60xLVeuflG — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) February 26, 2021