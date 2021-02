Messi versleten? Opvallende statistiek bewijst het tegendeel

Lionel Messi nam gisteren zijn Barcelona op sleeptouw tegen Sevilla. Met een doelpunt en een assist toonde hij zijn waarde wederom voor de Catalanen. Messi scoorde nu in acht La Liga wedstrijden na elkaar. Dat is de derde langste reeks in Messi's carrière, een opvallende statistiek.

Er wordt al een volledig seizoen gezegd dat Messi niet meer de Messi is die hij ooit was. De 33-jarige Argentijn loopt misschien wat minder dan vroeger, maar hij is nog steeds heel belangrijk voor Barcelona. Met 19 doelpunten en 6 assists was Messi dit seizoen betrokken in 45% van de gemaakte doelpunten van de Catalanen. Hij maakte in de laatste acht wedstrijden steeds minstens één doelpunt. Dat is Messi's derde beste reeks uit zijn carrière. Tegen Bilbao, Granada en Alavés scoorde Messi er zelfs twee.

Messi has scored in eight consecutive La Liga games, the third longest streak of his career.



Not bad for someone who's ‘not at his best’ 🤷‍♂️ pic.twitter.com/TOqq1lfAHs — ESPN FC (@ESPNFC) February 28, 2021

Versleten?

Er wordt vaak gezegd dat Messi over zijn top heen is. Dat is misschien ook wel zo, want de Argentijn is intussen al 33 jaar oud, maar dat neemt niet weg dat hij nog steeds een van de beste voetballers ter wereld is. Met 19 doelpunten is hij momenteel topschutter in La Liga. Hij maakte drie doelpunten meer dan zijn ex-ploegmaat Luis Suarez. Samen met zijn zes assists was Messi ook betrokken bij 25 doelpunten in totaal. Daarmee was hij ook bij de meeste doelpunten betrokken van alle spelers uit de Spaanse competitie.

Messi leidde zijn team naar de tweede plaats in La Liga. Real Madrid staat wel maar één puntje acter Barcelona. De Madrilenen hebben een wedstrijd minder gespeeld en kunnen morgen weer naar de tweede plek stijgen in het klassement als ze hun wedstrijd tegen Real Sociedad winnen.