Het mocht van Kompany ook 'lelijk' zijn voor één keer: "Als we hadden rondgetikt, wist ik hoe ik hier had gezeten nu"

We gaan moeten terugkomen van de constatatie dat Vincent Kompany 'koppig' is. Hij heeft al veel geleerd sinds hij begin dit seizoen trainer werd. Bijvoorbeeld dat het niet elke keer 'mooi' kan zijn als je een resultaat wil mee naar huis nemen.

Zoals altijd had Kompany de tegenstander door en door geanalyseerd. "We hadden gemerkt dat Standard ook hoog en hard druk kan zetten. Ze proberen dan een trechter te creëren door de rechtsvoetigen in de verdediging op hun linkervoet te dwingen en de linksvoetigen op hun linker. Als we dan hadden rondgetikt achteraan, wist ik hoe ik hier nu ging zitten", klonk het. "Het kwam vandaag aan op inzet en mentaliteit. En dat heb ik in overvloed gezien. Ik ben iets met deze prestatie."

Waarmee hij bedoelde dat hij zijn jonge gasten ook de wei kan insturen met het bevel om geen risico's te nemen achteraan en om de lange bal te hanteren. Dat is iets wat hij in het begin ten alle tijde wou vermijden. "Ik heb ook een voordeel met zo'n jonge groep: ze kunnen heel snel resetten na twee verloren matchen."

Ik weet dat we in staat zijn zulke matchen te winnen, maar tegelijk ken ik ook de andere kant van deze groep

"We hebben snelle jongens vooraan en daar wou ik gebruik van maken. We wilden aan onze fans laten zien dat we dezelfde passie voor deze match hebben als zij. Het resultaat was vandaag het belangrijkste, niet de manier waarop. We hebben gevochten. Elke speler verdient een pluim."

Een opluchting wou hij het echter niet noemen. "Nee, ik geloof in het werk dat we doen. Ik spendeer elke seconde aan het vinden van oplossingen. Ik weet dat we in staat zijn zulke matchen te winnen, maar tegelijk ken ik ook de andere kant van deze groep."

Er is nog veel werk aan de winkel, want niemand zegt dat ze woensdag tegen Cercle of zondag tegen KV Mechelen dezelfde mentaliteit gaan tonen. "We werken er elke dag aan om hen dat duidelijk te maken. Ze moeten daaraan wennen. De efficiëntie was goed, zeg je? Ik was niet helemaal tevreden. Er zijn nog fases die beter uitgespeeld kunnen worden. De juiste keuzes maken..."