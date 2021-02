Vlotte overwinning van Tottenham tegen Burnley dankzij Gareth Bale

Gareth Bale leidt Tottenham naar een comfortabele overwinning tegen Burnley afgelopen middag.

Bale was in een uitstekende vorm met Tottenham deze middag tegen Burnley. Hij claimde zich terecht tot matchwinnaar bij de Londenaren.

Tottenham, met Alderweireld in de basis, opende de score in de 2de minuut via Bale. Nog geen 13 minuten later gaf hij de assist voor Kane en stond de 2-0 op het bord. De 3-0 ruststand werd op het bord gezet door Moura.

Bale en Tottenham gingen op hetzelfde elan verder in de 2de helft. In de 55ste minuut maakte Bale zijn tweede van de middag en zette zo de vlotte 4-0 eindstand op het bord.

Tottenham klimt zo naar de 8ste plaats op 6 punten van West Ham dat de 4de plaats vastheeft en het laatste ticket voor de Champions League.