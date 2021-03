Het Referee Department laat zich uit over twee gecontesteerde overtredingen in de Classico

De klassieker tussen Standard en Anderlecht was er één waar de strijdlust de bovenhand nam van het goed voetbal. Desondanks hield ref Erik Lambrechts de wedstrijd goed onder controle, al kreeg hij ook de nodige kritiek te verwerken voor één bepaalde beslissing.

In de tweede helft ging Standard-verdediger Nicolas Gavory flink door op Anderlecht-aanvaller Mohammed Dauda, terwijl hij al geel achter zijn naam had staan. De Fransman had moeten gaan douchen volgens de Anderlecht-supporters, en het Referee Department heeft hen nu gelijk.

Geel + geel= rood

"De Standard speler komt te laat en raakt de voet van de RSC Anderlecht speler op een roekeloze manier. Omdat de Standard speler één minuut voordien een gele kaart had gekregen, verwachtte het Professional Refereeing Department een tweede gele kaart voor deze fout en dus de uitsluiting van speler Nicolas Gavory."

De VAR treft echter geen schuld. "De VAR kan bij deze situatie niet ingrijpen, omdat het protocol bepaalt dat de VAR niet mag en kan tussenkomen voor tweede gele kaart situaties."

Lawrence

Bij die andere betwiste overtreding, van Kamar Lawrence op Mehdi Carcela helemaal in het begin van de wedstrijd, vond het Referee Department een gele kaart op zijn plaats.

"De RSC Anderlecht speler is te laat bij zijn actie en raakt met beide voeten de tegenstander op een roekeloze manier. Het betreft een laag contact op de Standard speler. Het Professional Refereeing Department gaat akkoord met de beslissing van de scheidsrechter en de niet VAR-tussenkomst."