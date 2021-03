Gent-voorzitter stelt zich vragen bij beursgang van Club Brugge: "Dat is op de beurs veel meer het geval dan we in het voetbal gewend zijn"

Club Brugge bereidt de beursgang voor. De Belgische landskampioen wil op die manier niet alleen voor een primeur zorgen, maar ook topclubs als AFC Ajax en Manchester United volgen. Ivan De Witte stelt zich vragen bij de beslissing.

Al kan Ivan De Witte de beslissing van Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe wel begrijpen. "Ze zoeken naar manieren om verder te groeien", aldus de voorzitter van KAA Gent in Het Nieuwsblad. "De Belgische competitie als platform volstaat niet. Ook daarom is Club Brugge dé pleitbezorgen van een BeNeLiga."

"Maar ik stel er me ook vragen bij", verrast het opperhoofd van de Buffalo's. "Valt er op de beurs voldoende kapitaal op te halen? Beursnoteringen zijn zeer onderhevig aan schommelingen. Bovendien is het een transparant systeem met heel strenge regels. Veel meer dan we in het voetbal gewend zijn."