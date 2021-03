De énorme kloof tussen Anderlecht en Club Brugge is extra duidelijk met deze (pijnlijke) afwijzing voor paars-wit

Het verschil tussen Club Brugge en RSC Anderlecht is dezer dagen niet alleen duidelijk op het veld, maar ook in de boeken. Ook paars-wit had een oogje op Tahith Chong. Maar dan werd het heel pijnlijk...

Club Brugge huurt Tahith Chong tot het einde van het seizoen van Manchester United. Maar ook RSC Anderlecht deed de voorbije maanden verwoede pogingen om de 21-jarige Nederlander naar Brussel te halen. Maar de financiële realiteit werd al snel duidelijk voor Anderlecht. Het Laatste Nieuws weet dat Peter Verbeke in november al navraag had gedaan naar de voorwaarden van Chong. Maar het werd al snel duidelijk dat het niets zou worden. Pijnlijk Verbeke bleef aandringen, maar uiteindelijk kon Anderlecht zelfs het loon van de aanvaller niet betalen. Over een eventuele huurprijs of zelfs een aankoopoptie bij een deal kon zelfs niet gesproken worden. Zo wordt een financiële kloof wel héél pijnlijk duidelijk.