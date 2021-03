Senna Miangue komt met de schrik vrij tegen STVV: "Nachtmerrie van elke verdediger"

Senna Miangue stond tegen STVV in het hart van de verdediging. Miangue en co hielden de nul op het bord en legden zo de basis voor de knappe 0-2 overwinning. Vlak na de pauze kwam Miangue met de schrik vrij.

STVV begon furieus aan de tweede helft. Een lage voorzet van Mboyo werd door Miangue knullig in eigen doel gewerkt. De gelijkmaker van STVV ging echter niet door, want uit de beelden bleek dat Mboyo drie tenen buitenspel stond. En daar was één man erg gelukkig mee.

"Een serieuze opluchting was dat", lachte Miangue na afloop. "Het was een zware last die van mijn schouders viel toen ik de ref hoorde fluiten. Zo'n goal maken... de nachtmerrie van elke verdediger is dat."

Door de eerste zege van Eupen in zeven competitiewedstrijden lijkt de redding nu echt wel een feit. Al hield Miangue de boot af wat dat betreft. "Nee nee, dat ga ik zeker nog niet zeggen. We mogen niet op onze lauweren rusten, wij willen meer in die laatste vijf matchen. Bovendien geeft deze zege ons veel vertrouwen voor de match van woensdag (kwartfinale Croky Cup in eigen huis tegen AA Gent, nvdr.), zeker met die clean sheet."