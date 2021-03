Eis van Patro Eisden en 51 profvoetballers door BAS ongegrond verklaard

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft de eis van Patro Eisden en 51 profvoetballers ongegrond verklaard.

Patro Eisden en de profvoetballers wilden dat de stopgezette competitie zou hernomen worden. Ze dienden daarvoor een klacht in bij het BAS.

Ze wilden zich verzetten tegen de beslissing van de crisiscel van de voetbalbond om de competitie in eerste nationale stop te zetten door de coronacrisis.

De 51 profvoetballers vonden dat ze gediscrimineerd werden in vergelijking met spelers en clubs in 1A en 1B. Ze wilden spelen of een dwangsom van 25.000 euro ontvangen.

Het BAS oordeelde dat de argumenten de eis ongegrond maken. Advocaat Walter Van Steenbrugge, die voor Patro en de spelers opkomt, kijkt om andere procedures te voeren.