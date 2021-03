Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 28!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Théo Defourny. Hij bewees met enkele prima reddingen zijn waarde voor Eupen op Stayen, waardoor de Oostkantonners nu toch zo goed als gered zijn wat dit seizoen betreft.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vijf belangrijke personen. Vitinho was van groot belang voor Cercle Brugge in zowel offensief als defensief opzicht in een belangrijke 2-0 zege tegen een rechtstreekse degradatieconcurrente.

Miazga bewees zijn kunnen na een weekje afwezigheid opnieuw voor RSC Anderlecht, Theate was andermaal supersterk bij Oostende en op rechts maakte de piepjonge Patris zijn debuut bij OH Leuven met veel bravoure en erg sterk in duel, terwijl centraal ook Stipe Radic zijn eerste profgoal maakte voor Beerschot.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Mercier - de draaischijf van OH Leuven tegen Antwerp, al was Tamari de man die belangrijk was bij de goals. Hjulsager was dan weer enorm van waarde voor Oostende op het middenveld en Thorstvedt de man bij Genk van het belangrijke doelpunt én de prima partij. Josh Cullen tot slot was metronomisch bij paars-wit op Sclessin.

Aanval

Voorin kiezen we ook deze week voor Gianni Bruno, die opnieuw snedig was en ondertussen al aan zeventien doelpunten zit.

Dat levert dan onderstaand elftal op: