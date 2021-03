Nigeria wil ex-speler van Club Brugge losweken bij Oranje dankzij nieuwe regel

Nigeria wil gebruik maken van een nieuwe regel om Arnaut Danjuma weg te plukken bij de Nederlandse nationale ploeg.

Volgens de Engelse krant The Sun wil Nigeria binnenkort over Arnaut Danjuma beschikken. De vroegere speler van Club Brugge speelde twee keer voor Oranje en scoorde tegen de Rode Duivels.

Nigeria wil gebruik maken van een nieuw FIFA-reglement. Danjuma werd geboren in Lagos uit een Nigeriaanse moeder en een Nederlandse vader. Volgens een nieuwe regel, geldig sinds september, mag een speler nog wisselen als hij geen drie officiële wedstrijden speelde.

Danjuma speelde in 2018 en 2019 bij Brugge. Momenteel is hij aan de slag in de Engelse tweede klasse bij Bournemouth. Daar scoorde hij zeven goals in 22 wedstrijden.