Het C4-gevaar is nog niet geweken voor van den Brom: "De coach weet wat de doelstellingen zijn"

John van den Brom heeft zijn vel op het nippertje gered door te winnen op het veld van Sporting Charleroi. Dimitri De Condé bevestigt dat er wel degelijk een crisisoverleg is geweest. En van den Brom weet wat hem te doen staat.

Al is er een belangrijke kanttekening te plaatsen bij dat crisisoverleg. “De wedstrijd bij Sporting Charleroi moest inderdaad gewonnen worden”, aldus Dimitri De Condé. “Maar het voetbal was goed. In zo’n geval was er ook bij een ander resultaat geen reden voor een ontslag.”

“Al zijn de doelstellingen wel duidelijk voor de coach”, aldus de sportief manager in TVL Sportcafé. “PO1 halen en Europees voetbal afdwingen. Ik ga niet zeggen dat John van den Brom volgend seizoen nog steeds de coach van KRC Genk zal zijn. Bij elke topclub is er druk.”