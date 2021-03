Christophe Janssens pakte een basisplaats en zou graag overeenkomst verlengen in Westerlo

Westerlo won afgelopen weekend met 4-0 van Deinze. Een heel leuke wedstrijd voor Christophe Janssens die zo zijn eerste basisplaats pakte.

Het was nog maar de eerste basisstek voor Christophe Janssens bij Westerlo. “Niet spelen is niet makkelijk”, zegt Christophe Janssens aan GVA. “Maar ik ben altijd in mezelf blijven geloven en hard blijven werken. Om klaar te zijn als de coach me nodig had. Het hoort nu eenmaal bij het voetbal. Er kunnen nu eenmaal slechts elf spelers aan de aftrap komen.”

Boos was hij zeker niet toen hij niet speelde. “Totaal niet. Ik respecteer de keuze van de trainer. Bij Westerlo is de concurrentie moordend. We vechten allemaal voor een basisplaats. Soms lacht het leven je toe en soms is het moeilijk om te aanvaarden dat je op de bank zit of zelfs niet eens in de wedstrijdselectie zit.”

Maar zondag tegen Deinze was het wel prijs. Westerlo won met 4-0. “Dat ik zondag voor het eerst aan de aftrap stond, deed deugd. Met die klinkende zege tegen Deinze er bovenop. Ik zal mijn basisplaats met hand en tand verdedigen en er alles aan doen om te bevestigen, zodat de coach niet meer om me heen kan.”

Het contract loopt eind dit seizoen af. “Voorlopig sprak ik nog niet met vicevoorzitter Hasan Cetinkaya over een nieuw contract. Laat ik maar eerst focussen op dit seizoen, in wat de cruciale weken zijn in de strijd om de tweede plaats. Uiteraard wil ik de club overtuigen. Ik ben aan mijn derde seizoen bezig bij Westerlo en voel me goed. Ik trap een open deur in als ik zeg dat ik graag mijn contract zou verlengen.”