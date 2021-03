Ex-speler van Genk en KV Mechelen blikt vooruit op bekerduel: "Zij hebben meer individuele klasse"

De 35-jarige Fransman Julien Gorius speelde van 2008 tot 2012 bij Mechelen en verkaste daarna voor 3,5 jaar naar Genk.

Beide ploegen betekenden veel voor Gorius. “Van alle Belgische topclubs is Genk wellicht de meest familiale. Maar qua familiaal karakter kon geen enkele ploeg tippen aan KV Mechelen”, vertelt Gorius aan GVA. “Bij Genk won ik mijn eerste trofee en proefde ik van Europees voetbal, terwijl ik mij bij Mechelen ontwikkelde als voetballer én als mens. Daarom zeg ik toch Malinwa. Ik houd de verhouding op 51 vs. 49 procent in het voordeel van KV.”

Gorius durft niet echt zeggen dat KV Mechelen de underdog is. “Dat is moeilijk te zeggen. Het zijn gewoon twee uitstekende teams, die allebei nog meedoen voor deelname aan Play-off 1. KV Mechelen heeft nu wel verloren in Oostende, maar als je ziet vanwaar die ploeg terugkomt, lijkt mij de top vier nog steeds niet uitgesloten.”

Gorius kan maar één reden bedenken waarom Genk het zou halen. “Genk staat er natuurlijk iets beter voor, en beschikt over meer individuele klasse. Dat kan ook in een bekerduel met rechtstreekse uitschakeling het verschil maken. Daarom geef ik Genk morgen een licht voordeel.”