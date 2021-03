Ex-Gent-speler eindelijk beslissend voor RB Leipzig: Is hij nu eindelijk gelanceerd?

Herinnert u zich Alexander Sörloth nog? Lang viel hij echter niet de bezichtigen in de Jupiler Pro League maar in dat half seizoen ontpopte de Noor zich wel tot een basisspeler bij AA Gent. Na een succesvolle passage in Turkije speelt de 25-jarige spits nu bij topclub RB Leipzig in de Bundesliga.

Sörloth heeft duidelijk grote stappen vooruit gezet sinds hij in juni 2019 weer vertrok bij de Buffalo's. Hij speelt nu voor RB Leipzig, de tweede uit de Bundesliga, waar hij voornamelijk een rol als invaller krijgt. Het duurde lang voor de Noor zich kon doordrukken bij Die Roten Bullen maar daar is na afgelopen weekend verandering in gekomen.

De 25-jarige spits kreeg 45 minuten van coach Julian Nagelsmann en bedankte die voor het vertrouwen door het winnende doelpunt te scoren en daarbovenop nog eens een assist te geven tegen Borussia Mönchengladbach. Eindstand na negentig minuten voetballen was 3-2 in het voordeel van Leipzig.

DFB Pokal

Ook woensdagavond in de bekerwedstrijd (2-0) tegen Wolfsburg kreeg de Noor zijn speelminuten als invaller en was hij weer van belang met een assist op Poulsen bij het openingsdoelpunt.

Tot op heden kwam Sörloth nog maar 3 keer tot scoren en gaf hij 2 assists over alle competities voor Leipzig in 26 wedstrijden, al geeft dat wel een vertekend beeld aangezien hij maar 47% van de totale speelminuten kreeg.

Turkije

De Duitse topclub ging de gewezen Gent-speler halen in september van vorig jaar bij Crystal Palace voor 20 miljoen euro nadat hij een schitterend seizoen had gespeeld tijdens zijn uitleenbeurt aan het Turkse Trabzonspor. Sörloth vond er blindelings de weg naar doel en kon op het einde van het seizoen 2019/20 verbluffende statistieken voorleggen. Hij scoorde er maar liefst 33 doelpunten en gaf er 11 assists op 49 wedstrijden over alle competiites.

De vraag is nu of Sörloth zijn statistieken kan opkrikken bij Leipzig en zich zo in de basis kan spelen.