Blessurezorgen voor Antwerp: "We hoopten op Gélin na iedereen terug ter beschikking te hebben"

Antwerp beleeft een moeilijke periode en ziet de andere ploegen tot op nauwelijks enkele punten naderen. Frank Vercauteren kan dit weekend dus maar beter winnen om orde op zaken te stellen, zodat hun deelname aan play-off 1 in extremis niet in gevaar komt.

Ondanks de teleurstellende 2 op 9 in de competitie wil Frank Vercauteren zich niet focussen op de naderende ploegen: “Uiteraard staat een 2 op 9 voor het vertrouwen niet gelijk aan een 9 op 9, maar in onze aanpak mag dat niets veranderen. Elke match moet hetzelfde zijn. Alle clubs zetten wel eens een goede en een slechte reeks neer, met Club Brugge als uitzondering. Daar moeten we ons aan proberen te spiegelen”, vertelt Frank Vercauteren aan Het Nieuwsblad.

Zaterdag speelt het in eigen huis tegen KV Kortrijk, en er kan maar beter gewonnen worden. Met Beiranvand, Haroun, Hongla en Batubinsika keren heel wat belangrijke pionnen opnieuw op het trainingsveld, al blijft het nagelbijten voor Vercauteren. Gélin, Miyoshi, Le Marchand en Seck staan nog steeds met een blessure aan de kant: “We hoopten op Gélin na iedereen ter beschikking te hebben, maar we kwamen weer voor een verrassing te staan. Daardoor werd de voorbereiding op de match van zaterdag wel wat verstoord."