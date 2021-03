Revelatie kende een moeilijk begin bij KV Mechelen: "Rake woorden van Vrancken motiveerden me"

Marian Shved beleefde een rampzalige periode bij KV Mechelen en kon nauwelijks speelminuten verzamelen, maar in december leek hij eindelijk zijn draai in de Belgische competitie gevonden te hebben. Sindsdien toont hij meermaals zijn waarde voor KV Mechelen.

De Oekraïner leek het nochtans helemaal verkorven te hebben bij Wouter Vrancken, maar plots vond hij opnieuw zijn beste vorm. Met onder meer twee doelpunten en een assist tegen Waasland-Beveren was hij van cruciaal belang voor KVM: “Hoe meer speelminuten ik kreeg, hoe meer ik het respect van mijn ploegmaats verdiende. Ik ben geen talenknobbel. Dus dan is goed spelen belangrijk om je in de groep te integreren.”

Een groot contrast met het begin van het seizoen. Toen kreeg hij maar weinig speelminuten van zijn werkgever, maar dat was volgens de aanvaller zijn eigen schuld. “Ik stond op het trainingsveld, maar deed niet echt mijn best. Toen ik het interview van Wouter Vrancken met enkele harde woorden over mij las, wijzigde ik mijn mentaliteit. Het motiveerde me en daarom won ik ook opnieuw het vertrouwen van de coach.”