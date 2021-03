Nog 100 dagen en het feest begint voor de Rode Duivels

Play-Off 1 moet nog beginnen, de kwartfinales van de Croky Cup zijn volop bezig en al zijn er geen Belgische ploegen meer Europees actief. Toch staat er volgende week nog Champions League en Europa League op het programma.

Je zou het haast vergeten maar binnen exact 100 dagen begint het EK voor de Rode Duivels. Mocht je het vergeten zijn vind je hieronder nog even het speelschema.

12/06/2021 21:00 België - Rusland-

17/06/2021 18:00 Denemarken - België

21/06/2021 21:00 Finland - België





