Tottenham stijgt in het klassement dankzij winst tegen Fulham

Fulham met het balbezit maar Tottenham is weg met de punten in dit Londens duel.

Tottenham zoals steeds met Alderweireld in de basis moest op bezoek bij stadsgenoot Fulham. Een Londens duel tussen twee ploegen met andere doelstellingen. Fulham moet alles uit de kast halen om de degradatie te ontlopen terwijl Tottenham naar boven kijkt en zich zo snel mogelijk op een Europese plaats wil nestelen.

1ste helft

Het balbezit was voor Fulham maar de beste mogelijkheden waren voor Tottenham. Dit resulteerde in een 0-1 voorsprong voor Tottenham. Op wat eerst leek een goal van Dele Alli maar later bleek een owngoal van Adarabioyo.

2de helft

In de tweede helft waren de beste kansen en het balbezit voor Fulham. Ze brachten nog ex-Anderlechtspeler Mitrovic in het veld maar zonder succes. Fulham kwam niet tot de gelijkmaker en Tottenham kon zijn score niet verder uitdiepen.

Zo eindigde dit Londense duel in een 0-1 winst voor Tottenham.

Fulham 0-1 Spurs HT: Shots: 3-6 Shots on target: 0-1 Passing accuracy: 82%-78% Possession: 54%-46%