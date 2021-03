🎥 De vrije val van Liverpool gaat ongenadig verder, Tuchel blijft ongeslagen met Chelsea dankzij pareltje Mount

Het is het seizoen van Liverpool niet, dat is het minste wat je kan zeggen. The Reds gingen nu ook in eigen huis met de billen bloot tegen Chelsea. Een zoveelste ontgoocheling voor Klopp en co.

Het was Mason Mount die de landskampioen de genadesteek gaf vlak voor rust. Liverpool zakt zo terug naar een 7de plaats in het klassement. Chelsea blijft dan weer ongeslagen onder Thomas Tuchel en stijgt naar de vierde stek. Wervelwind @masonmount_10! 🌪🤩 pic.twitter.com/0MmzVBIGSd — Play Sports (@playsports) March 4, 2021