Mbaye Leye furieus op het veld van Moeskroen : "Onmogelijk om op dit terrein te presteren"

Standard staat na de verrassende nederlaag op het veld van Moeskroen weer met beide voetjes op de grond. Een ticket voor de play-offs is opnieuw wat verder weg, maar de Rouches hebben nog steeds de beker om zich te verzekeren van Europees voetbal.

Standard de Liège ging zondag opnieuw onderuit in de competitie, deze keer tegen Moeskroen. De Rouches domineerden hun tegenstanders, maar oogsten nauwelijks kansen en maakten meermaals kennis met de solide verdediging van Les Hurus. De Henegouwers hadden geen enkel schot op doel, maar wonnen na een eigen doelpunt van Siquet.

"Wat kan ik zeggen na deze nederlaag? Ik kan niets meer vragen van mijn spelers op een veld als dit. Het is abnormaal om zo een veld te hebben in 1A. Je kunt er niet op voetballen. Moeskroen zou het geld van de TV-rechten verstandig moeten gebruiken en een hybride veld aanleggen zoals het onze. Ik zeg dit in het belang van het Belgische voetbal. Clubs moeten een goed veld hebben," zei Mbaye Leye na de wedstrijd.

Moeskroen was deze zondag goed georganiseerd, Standard te rommelig. "De wil was er aan onze kant, maar niet de efficiëntie. We moesten het tempo opvoeren dat ondanks onze kansen niet hoog genoeg was", onderstreepte de T1 van de Rouches.

Aansluiting bij de top vier lijkt nog bijna onmogelijk voor de nummer 11 in de stand. Dus mogen ze zich beginnen focussen op de Croky Cup, al schuiven ze de favorietenrol van zich af. "We zijn niet de favorieten, het is 50/50. Toen we tegen Club Brugge speelden, dacht iedereen dat we eruit zouden liggen. Het is dezelfde situatie met Eupen, omdat iedereen denkt dat we ze gaan opeten," concludeerde Mbaye Leye.