Oud-speler Villarreal dood aangetroffen

Franco Acosta werd zaterdag dood aangetroffen. De 25-jarige spits zou geprobeerd hebben om een rivier over te zwemmen, maar tevergeefs. Acosta speelde in het verleden voor Villarreal en Santander in Spanje.

Villarreal deelde op de socials dat hun ex-speler, Franco Acosta, om het leven is gekomen. Hij zou een rivier proberen overzwemmen hebben in zijn thuisland Uruguay, maar overleefde dit niet. De spits kwam een dag na zijn 25ste verjaardag om het leven. Sad news coming out of Uruguay today. Rest in peace, Franco Acosta. 🙏 https://t.co/RmUHeQB0L4 — LaLiga English (@LaLigaEN) March 8, 2021 Franco Acosta speelde voor Villarreal B en Racing Santander is Spanje. Dit seizoen speelde hij terug in zijn thuisland bij CA Atenas. We leven mee met zijn familie en vrienden.