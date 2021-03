Bale eindelijk back in business? "De psychische littekens waren groter dan de fysieke"

Na de gewonnen wedstrijd (4-1) tegen Crystal Palace stond trainer José Mourinho de pers te woord over zijn sterspeler.

"Ik vond psychische littekens bij Gareth", vertelt Mourinho. "Als je zo veel blessures hebt gedurende enkele seizoenen dan zijn de psychische littekens groter dan de fysieke. Die psychische littekens veroorzaken angst en onzekerheid", zei The Special One aan BBC Sport.

"Op het moment dat iedereen rond je wil helpen, dan kun je die psychische muur doorbreken. En Gareth heeft die muur doorbroken. Hij heeft het zelf gedaan, wij hebben hem enkel gesteund en geholpen", aldus Mourinho.

De Welshman lijkt zo net op tijd weer in vorm voor de belangrijke Europa League-confrontatie met het Kroatische Dinamo Zagreb van komende donderdag.

Bekijk hier de twee doelpunten van Bale tegen Crystal Palace:

🍿 Ladies and gentlemen, please take your seats for 𝐭𝐡𝐞 𝐊𝐚𝐧𝐞 & 𝐁𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐰. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/jtrfCyEGAD