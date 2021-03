Hein Vanhaezebrouck haalt Rinus Michels vanonder het stof na felbevochten zege: "Nu snap ik wat hij met 'Voetbal is oorlog' bedoelde"

AA Gent boekte een belangrijke overwinning tegen KV Oostende in de strijd om de top-8 (of wie weet meer). Hein Vanhaezebrouck was blij met de manier waarop zijn team voor de dag kwam: met veel strijdlust en overgave.

De analyse van Vanhaezebrouck was er eentje uit het boekje, een speld was er niet tussen te krijgen. En dat hoefde ook niet. "Ik zit hier opnieuw met een glimlach. Het was een tijdje geleden", opende hij de debatten.

"Rinus Michels zei ooit: 'Voetbal is oorlog." Ik heb lang gezocht om te weten wat dat inhield, want de Nederlanders speelden in die tijd enorm goed voetbal vaak. Maar vandaag heb ik voor het eerst meegemaakt wat het wil zeggen."

Mes tussen de tanden

"Oostende is een ploeg die snel in de recuperatie speelt en wil profiteren van het getalm van de tegenstander. Het was nog niet altijd perfect langs onze zijde en het was niet altijd het mooiste spektakel, maar qua inzet was het een van de beste matchen van ons seizoen."

"We hebben gespeeld met het mes tussen de tanden. Voetballend gezien was het misschien een van de mindere wedstrijden van het jaar, maar dat hoort ook wel bij het voetbal. We hebben het nu een keer kunnen tonen, negentig minuten met het mes tussen tussen de tanden - we moesten zelfs wat wissels doen om het over de streep te trekken."