Erwin Vandenbergh over Michy Batshuayi: "Het zou niet erg zijn om even een stapje terug te zetten"

Michy Batshuayi wordt dit seizoen door Chelsea gestald bij Crystal Palace. De afgelopen vier wedstrijden mocht hij niet meer invallen en met slechts één doelpunt in 873 minuten is hij echt uit vorm. Erwin Vandenbergh reageert op Batshuayi's positie bij de Rode Duivels.

"Als Rode Duivel deed Batshuayi het altijd zeer goed", zegt Erwin Vandenbergh, gewezen spits van de Belgen. Met 21 doelpunten in 32 wedstrijden voor de nationale ploeg heeft Batshuayi inderdaad geen slechte statistieken, maar dit seizoen is de 27-jarige spits compleet uit vorm. Zijn ploeg, Crystal Palace, staat op de dertiende plaats in de Premier League. Batshuayi heeft er concurrentie van een andere landgenoot, Christian Benteke. Met vijf doelpunten in de Engelse eerste klasse doet hij het beduidend beter.

© photonews

Zou Batshuayi niet beter definitief weggaan bij Chelsea en op een lager niveau vertrouwen gaan tanken?

"In principe zou dat geen slechte keuze zijn voor Michy. Romelu Lukaku heeft in der tijd ook durven weggaan bij Chelsea naar West Bromwich en later Everton. Als hij dat niet had gedaan, dan had hij misschien nu ook niet gestaan waar hij staat. Ook bij Kevin De Bruyne zagen we hetzelfde. Batshuayi zit nu al enkele seizoenen in de Premier League en het lukt maar niet. Het zou dus niet erg zijn om even een stapje terug te zetten".

Neem je hem dan mee naar het EK?

"Dat is een moeilijke vraag. Ik weet niet wie je anders in zijn plaats zou moeten meenemen. Het hangt er een beetje van af met welke veldbezetting Roberto Martínez zal willen spelen. Je moet geen drie dezelfde types qua spits meenemen, dat heeft geen nut. Niemand twijfelt aan Lukaku, dus als je gewoon één goede vervanger hebt voor zijn positie moest hij geblesseerd uitvallen, is dat volgens mij voldoende. De scouts van de Belgen en de trainer zelf zullen alle mogelijke Duivels wel goed scouten en zullen die keuze goed kunnen nemen. Ik ben benieuwd naar de selectie van Martínez."

"Het is belangrijk dat je twee maanden voor het EK op een constant en goed niveau speelt bij je club. Het heeft geen zin om spelers die in die periode onder hun niveau spelen mee te nemen naar zo'n groot toernooi. Je kan van hen niet verwachten dat ze op zo een EK dan goed zullen invallen of wat dan ook."

Zou jij in die optiek dan toch een uitzondering maken voor Eden Hazard?

"Goh, ja... (lacht) Dat is nu wel een heel ander geval dan Batshuayi hé. Zoals hij nu bezig is denk ik dat je als coach weinig aan hem zal hebben. Hazard meenemen zonder matchritme en stabiliteit is volgens mij niet de beste keuze. Zo een spelers neem je ook niet mee om op de bank te zitten hé. Ik hoop dat hij net voor het EK nog enkele goede wedstrijden kan spelen, en dat we geen Kompany-verhaal krijgen."

"Ik heb er alle vertrouwen in dat Roberto Martínez de juiste mensen zal selecteren voor deze zomer. Hij laat ook jonge spelers als Doku, De Ketelaere,... hun kans gaan, en dat vind ik goed. Hij moet kijken naar de vorm van de spelers en mag zich niet te veel laten leiden door de club waar ze bij spelen".