Zes dilemma's met STVV-middenvelder Stan Van Dessel: "Genk is echt een no go voor mij"

Sint-Truiden staat momenteel op de vijftiende plek in onze competitie. De goedlachse Stan Van Dessel mocht voor het eerst dit seizoen in de basis staan afgelopen weekend op Charleroi. De 19-jarige Van Dessel oogstte veel lof na zijn sterke prestatie. We leggen hem vandaag zes dilemma's voor.

1. Altijd in de regen voetballen of altijd zonder fans?

"Ik zou altijd voetballen in de regen dan. Zonder supporters spelen is echt niet hetzelfde en uiteindelijk is het voor hen dat je het doet."

2. Liever een prachtige sliding op de bal of een belangrijke pass naar voren die tot een gevaarlijke aanval leidt?

"Liever een belangrijke pass naar voren dan. Ik ben meer aanvallend ingesteld dan verdedigend. Ik geef wel graag eens een balletje binnendoor of een mooie crosspass. Een goede sliding doen is natuurlijk ook wel leuk om te doen. De supporters gaan daar dan mee in op en dat geeft je dan ook een boost voor de rest van de wedstrijd, maar op het kunstgras in Sint-Truiden is het sowieso minder leuk om te tackelen (lacht)."

3. Wout Van Aert of Mathieu Van Der Poel?

"Het zijn beiden absolute topsporters die ik ook alle twee bewonder, maar ik kies voor Wout Van Aert! Ik keek redelijk veel naar de cross en de Tour de France volg ik ook wel ieder jaar. De documentaire 'Wout, waar een wil is' vond ik ook heel interessant om te bekijken."

4. Eens meetrainen bij de Rode Duivels of een gesprek met een trainer naar keuze?

"Dan zou ik toch eens willen meetrainen met de Rode Duivels. Dan kan je zelf eens zien wat het verschil is qua niveau met de absolute sterren van onze nationale ploeg. Je kan natuurlijk ook aan die spelers dingen vragen, want bij de Rode Duivels zit ook een pak ervaring. De Rode Duivel waar ik het meest naar opkijk is Dries Mertens. In zijn manier van in het leven staan kan ik me wel vinden. Ook de gestalte hebben we gemeen."

5. Een Limburgse vlaai of een stuk fruit?

"Doe mij maar een Limburgse vlaai als we de derby tegen Genk gewonnen hebben. Het is een traditie bij ons als we winnen van Genk dat we de dag erna smurfentaart eten."

"Dan moet ik toch Standard zeggen, want Genk is echt een no go voor mij. Ik heb 10 jaar voor Oud-Heverlee Leuven gespeeld en toen waren mijn ouders ook wel fan van de Leuvenaren. Toen ik naar de jeugd van STVV overkwam zijn mijn ouders ook overgestapt van favoriete ploeg. Moest ik naar Genk gaan zou dat toch heel gevoelig liggen hier thuis."