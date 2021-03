Aanvaller gelooft in het ambitieuze project van Deinze: "Het biedt vooruitzichten voor iedereen"

Deinze lijkt dit seizoen naast een ticket voor 1A te grijpen, maar toch blijft het bestuur bijzonder ambitieus. Het mooiste bewijs daarvan is de aanstelling van Wim De Decker als hoofdtrainer.

Het promoveerde vorig jaar vanuit 1ste Amateur naar 1B, maar droomde meteen van meer. Toch lijkt niemand de motor van Union te kunnen stoppen, voor het tweede en laatste ticket voor een eventuele promotie lijkt het nog tussen drie ploegen te gaan: RFC Seraing, Westerlo en eventueel nog Lommel. Deinze kwam net te kort en staat in de stand pas op een zesde plaats.

Toch geven ze hun grote droom nog niet op. Wim De Decker, volgend seizoen hoofdtrainer, bracht al eens een club naar het hoogste niveau. Ook de spelers blaken van het vertrouwen in het project: “We zijn een grote club met enorm veel ambitie. We beschikken over een prachtig project dat vooruitzichten biedt voor de stad, de club, de sponsors, de spelers en de supporters. Dit seizoen was een overgangsjaar, maar volgend seizoen gaan we knallen”, verklaarde Bafodé Dansoko in een interview aan de club.

Scoren en dan tekenen

De Oost-Vlamingen doen er namelijk alles aan om hun kern professioneel te omkaderen. Zo beschikken ze over psychologische begeleidingen, praatsessies, wedstrijdanalyses, kiné en krijgen anderstaligen ook lessen Nederlands. Ook de ruime kern speelt in het voordeel van de club: “De concurrentie houdt ons scherp.”

Bafodé Dansoko scoorde vorig seizoen met La Louvière tegen zijn huidige werkgever, waarna ze hem meteen contacteerden als optie voor een extra spits. Ondertussen heeft de 25-jarige Fransman een plekje in het basiselftal afgedwongen, en was hij goed voor twee doelpunten en een assist in 15 matchen.