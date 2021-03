Kan Club Brugge Dost en De Ketelaere dit weekend inzetten?

Vrijdag naar Charleroi en maandag richting Ghelamco Arena. Club Brugge staat voor een druk, maar ook belangrijk weekend.

De vraag is vooral hoe het zit met Bas Dost. Blauwzwart kan de Nederlandse goalgetter maar al te goed gebruiken. Dost herstelt van een hamstringblessure, maar de genezing gaat goed vooruit. Wellicht is hij maandag inzetbaar, zo meldt Het Nieuwsblad.

Vandaag worden ook opnieuw coronatesten afgenomen bij Club Brugge. Daar hopen ze dat Charles De Ketelaere en Ethan Horvath negatief testen en weer bij de spelersgroep kunnen aansluiten.

Of Philippe Clement hem dan meteen ook in de basiself gooit tegen Charleroi is maar zeer de vraag. Ook De Ketelaere zal wellicht, als de coronatest negatief is, tegen AA Gent opdraven.