Emmanuel Dennis: Van struikelend scoren in Bernabeu naar struikelen in de Bundesliga

Het loopt niet echt lekker voor Emmanuel Dennis bij FC Köln. De Nigeriaan lijkt ook stilaan irritaties op te wekken bij zijn nieuwe werkgever en zat afgelopen weekend voor het eerst op de bank tijdens het competitieduel tegen Werder Bremen. Waar is het eigenlijk fout gelopen bij Dennis?

Na deze winter op huurbasis de overstap te hebben gemaakt naar FC Köln in de Bundesliga kreeg Dennis aanvankelijk waar hij op hoopte, namelijk speelminuten. Meteen stond hij in de basis bij de Duitse club en dat voor vijf wedstrijden op rij.

Bankzitter

Aan die reeks kwam afgelopen weekend een einde want tegen Werder Bremen zat hij voor het eerst na vijf teleurstellende wedstrijden op de bank. Het was wachten tot minuut 71 voor hij zijn opwachting mocht maken. Een dikke tien minuten later tekende hij wel voor zijn eerste assist bij Die Geissböcke.

Scoren lukte tot op heden ook nog maar één keer bij Köln in de beker tegen tweedeklasser SSV Jahn Regensburg, al miste hij diezelfde wedstrijd ook een penalty die zijn ploeg de kwalificatie voor de volgende ronde had kunnen bezorgen.

Gedrag

De mindere prestaties van Dennis kan Köln-trainer Markus Gisdol nog plaatsen, maar zijn slechte ingesteldheid niet. "Ik wil hem nog niet afschrijven”, zei Gisdol aan de lokale krant Express. “Het is niet omdat hij enkele zwakkere wedstrijden speelde, dat hij niet waardevol voor ons kan zijn.”



"Zijn slechte lichaamstaal viel heel hard op. Hij is heel emotioneel. Als hij een wegwerpgebaar maakt, zet hij zichzelf onder druk. Zo helpt hij ons niet. Zo'n lichaamstaal zien we liever niet”, aldus de Köln-trainer.

Bernabeu

Ook bij Club Brugge kwam Dennis door zijn gedrag of "houdinkje" in een slecht daglicht te staan. Analist Gert Verheyen liet eerder in Het Nieuwsblad weten waar het is fout gelopen met de Brugge-huurling: “Zelfoverschatting. Dennis die denkt dat hij Maradona is, omdat hij al struikelend scoorde in Bernabeu. Daar is het begonnen.”

Een avond die bij menig voetballiefhebber in het collectief geheugen gegrift staat. Op 1 oktober 2019 pakte Club Brugge punt in het Estadio Santiago Bernabeu na een 2-2 gelijkspel tegen Real Madrid. Dennis zorgde toen die avond, al struikelend, voor beide Brugse doelpunten.

Bekijk hier nog eens de doelpunten van de Brugge-huurling in de Champions League tegen Real Madrid:

Incidenten

Sindsdien ging het enkel maar bergaf voor de NIgeriaan. Hij presteerde minder goed en verdween steeds verder uit beeld. Tel daar dan nog eens het busincident bij voorafgaand aan het Champions League-duel tegen Dortmund en dan is het niet onlogisch dat Dennis zichzelf onmogelijk maakte bij blauw-zwart.

Sinds de komst van Bas Dost en Noa Lang naar het Jan Breydelstadion en de ontbolstering van Charles De Ketelaere was het verhaal van de Nigeraan wel helemaal voorbij bij Club. Dennis werd het slachtoffer van zijn eigen kapsones en zelfzuchtigheid.

Eerder deze maand kwam hij nog eens slecht in het nieuws nadat hij door de politierechtbank veroordeeld werd tot een rijverbod na een snelheidsovertreding die dateert van in september 2019.

Toekomst

Dennis beseft naar eigen zeggen wel dat het beter moet bij Köln. “Ik ben niet tevreden met mijn prestaties”, zei hij enkele weken geleden aan Het Nieuwsblad. “Ik kan absoluut meer dan ik tot hiertoe heb laten zien. Ik moet geduldig zijn, positief blijven en hard blijven werken. Soms loopt het in voetbal niet zoals je het wenst. In het leven is dat ook zo. Maar ik blijf positief.”

Misschien creëert zijn nieuwe rol als bankzitter wel een shockeffect en krijgt de Nigeriaan alles weer op orde in zijn kopje. Bij Köln kunnen ze een goede Dennis in ieder geval gebruiken aangezien de club nog steeds niet zeker is van het behoud. Ze staan amper drie punten boven de rode streep.

Dennis keert op het einde van het seizoen gewoon terug naar Club Brugge want in zijn huurovereenkomst is geen aankoopoptie opgenomen. Hij heeft bij blauw-zwart nog een contract tot 30 juni 2022.

Kan Dennis zich herpakken en het behoud verzekeren met FC Köln?