Het kon niet uitblijven natuurlijk: 'Haaland is de spits die Barcelona ontbeert, meent kersvers voorzitter'

We zijn benieuwd wat het deze zomer gaat geven. De wonderspits van Borussia Dortmund, Erling Haaland, is stilaan de meest begeerde speler ter wereld. De Noor staat garant voor hopen doelpunten en kersvers Barcelona-voorzitter Joan Laporte heeft er volgens de Spaanse pers zijn pijlen al op gericht.

Volgens de sportkrant AS staat Haaland helemaal bovenaan het transferlijstje van Laporte. De pas verkozen voorzitter wil een nieuw Barcelona bouwen rond Haaland en Messi. Dan moet hij de Argentijn wel kunnen overtuigen om een nieuw contract te tekenen.

Voor Haaland wil hij zijn contact met Mino Raiola aanspreken. Laporte en de topmakelaar hebben altijd al een goede relatie gehad. Laporte wil Messi een doelpuntenmachine geven zoals hij die in het verleden had in de personen van Suarez, Eto'o...