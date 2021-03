Diaby, de man die het Anderlechts scorevermogen moet opkrikken? "Hij moet goeie passes krijgen"

Anderlecht zit al heel het seizoen met een scoreprobleem. Lukas Nmecha heeft er wel 13 (waarvan 8 op penalty), maar de eerstevolgenden van de huidige kern zitten aan twee. Uiteraard wordt er naar Abdoulay Diaby gekeken.

Diaby heeft één keer gescoord in de beker tegen FC Luik, maar zijn kanon zweeg tot nu toe in de competitie. Hij heeft sinds enkele weken een basisplaats, maar heeft ook de ondankbare taak om veel te werken voor Nmecha en de opkomende middenvelders. Dat gaat ten koste van zijn rendement in de box.

"De bedoeling is om altijd veel mensen in de box te hebben", knikte Vincent Kompany. "Daar worden de goals ook gemaakt. Maar die laatste pass is zo belangrijk voor hem. Hij is geen speler die vanop 20 meter vijf man gaat dribbelen. Hij moet het hebben van één balcontact om te scoren. Maar die pass is er niet altijd gekomen, al heeft hij al zijn momenten gehad. Hopelijk komt het snel."

Maar kan Diaby zowel werken op 30 meter van het doel én klaar zijn om af te werken als er een voorzet komt? "Hij heeft met zijn ervaring een dubbele taak. Hij heeft al heel veel van dit soort wedstrijden gespeeld en heeft de juiste invloed op de rest van de groep. Zijn taak is meer dan doelpunten scoren. Maar ja, de beste Diaby is diegene die in de box staat..."