Deinze wint overtuigend van Lierse K, dat opnieuw zakt naar Eerste Amateur (?)

In 1B trapten KMSK Deinze en Lierse K het voetbalweekend op gang. Het werd een overtuigende overwinning voor Deinze, dat meteen ook het lot van Lierse (voorlopig) bezegelde.

Na nog geen tien minuten kon het al 1-0 staan voor de thuisploeg. Lecomte zag de defensie van Lierse opengaan in het centrum en besloot om zelf zijn kans te wagen. Maar Lierse-doelman Brughmans ging goed plat op de eerste poging. Even later probeerde Youssef Challouk het, maar ook hij stootte op Brughmans.

Op het halfuur was het wel raak voor Deinze want Challouk kopte de 1-0 zeer fraai tegen de touwen. Nog voor de rust kwamen ze ook op een dubbele voorsprong nadat Alessio Staelens vanuit de draai de 2-0 binnenwerkte.

Lierse morst met de kansen

In de tweede helft kreeg Lierse de betere kansen maar doelman Dutoit verweerde zich sterk. De bezoekers kregen geen aansluitingstreffer maar wel het deksel op de neus want Challouk kon na ene individuele actie de bal in de verste hoek binnenwerken.

Met nog 5 speeldagen te gaan kan Lierse niet meer van de voorlaatste plaats komen in het klassement waardoor degradatie naar Eerste Amateur dreigt. Maar aangezien het voetbal in de amateurreeksen dit seizoen meer niet dan wel doorging, is het nog maar de vraag wat er gebeurt met degraderen en promoveren in 1B, de Pro League komt daar komende week nog extra voor samen.