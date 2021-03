Eupen-spelers beseffen waar ze voor staan in de beker: "Dit is een privilege voor ons"

Voor Eupen is het wellicht een once in a lifetime experience om de halve finale te spelen in de Beker van België. En met de Heizel zo dichtbij, zullen ze zich niet zomaar gewonnen geven tegen Standard.

Daags voor het duel tegen Standard sprak verdediger Andreas Beck de pers toe. "We kunnen een historisch moment voor de club verwezijnlijken. Er is in het verleden nooit zoveel media-aandacht geweest voor Eupen en we hebben nog nooit zo veel steun van onze supporters gekregen", voelt Beck aan.

Andreas Beck speelde in 2009 ook nog bij de Duitse nationale ploeg, veroverde met Stuttgart in 2007 de Duitse landitel en werd enkele jaren geleden nog twee jaar op rij kampioen van Turkije met Besiktas. Hij heeft dus al wat watertjes doorzwommen. Sinds 2019 is hij in loondienst van Eupen, al komt hij maar weinig tot spelen toe in de Oostkantons.

"Een wedstrijd in de beker kan 120 minuten duren én daarna nog eens strafschoppen hebben, dat maakt de kansen op speelminuten alleen maar groter. Ik heb al wel veel meegemaakt in mijn carrière. Voor Eupen is het een privilege dat we deze wedstrijd mogen spelen", klinkt het.