Stanley Menzo (ex-Lierse) wordt interim-bondscoach en moet zelf op zoek naar opvolger

In België kennen we Stanley Menzo vooral als ex-doelman en ex-trainer van Lierse. In Nederland heeft de in Suriname geboren Menzo wat meer furore gemaakt bij verschillende teams. Ondertussen heeft hij ook een nieuwe carrièrestap gemaakt.

Want Stanley Menzo gaat aan de slag als technisch manager van de Arubaanse voetbalbond. Aruba is een eiland in de Caraïbische Zee dat net zoals Curaçao deel uitmaakt van de Nederlandse Antillen. Menzo heeft een contract getekend van drie jaar. "De bedoeling is dat we alle lagen van het voetbal moeten gaan ontwikkelen. Het opleiden van talenten, coaches én scheidsrechters op clubniveau en bij de nationale teams", vertelt Menzo aan Voetbal International. Ondertussen is Menzo ook interim-bondscoach bij Aruba en zal hij als technisch manager zelf op zoek moeten gaan naar een vervanger voor hem. Bij buurland Curaçao is Guus Hiddink aan de slag als bondscoach. Hiddink liet al weten dat hij veel Nederlandse spelers wil overtuigen om voor Curaçao te spelen, vooral spelers die net uit de boot vallen bij Oranje maar wel een goed niveau halen in de Eredivisie. Zoveel geluk heeft Menzo niet, de voetballende weelde bij spelers geboren uit Aruba is net iets minder groot.