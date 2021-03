De collectieve wens van KV Oostende: "Ik hoop dat hij blijft"

Oostende kent een schitterend seizoen. Na 30 wedstrijden staat het vierde in de stand en doet het volop mee in de strijd om Play-off 1. Trainer Alexander Blessin heeft een groot aandeel in de successen van de Kustboys en dat wekt natuurlijk ook interesse op bij andere clubs.

Robbie D'haese vertelde op de clubwebsite van KVO met veel respect over zijn trainer Alexander Blessin. Zijn aandeel is volgens de Oostende-verdediger niet te onderschatten.

Respect

“De uitslagen zeggen genoeg denk ik", zegt D'Haese. "Ik denk dat we allen een heel goede band hebben met hem, maar bij iedereen is die heel apart en persoonlijk. Je kan zien dat hij nog trainer is geweest bij de jeugd want hij weet perfect hoe hij met iedereen moet omgaan. Ik hoop dat hij blijft want na zo een goede reeks zal er zeker wel interesse zijn. Het zou mooi zijn, mochten we volgend seizoen onder zijn bewind kunnen bevestigen."

Realist

Blessin is ook de man die de Kustboys met de voeten op de grond houdt ondanks hun knappe prestaties. "Toen we gewonnen hadden tegen Genk, bleef de trainer geen seconde hangen bij die overwinning. Hij legde meteen de focus op de volgende wedstrijd", zegt D'Haese.

Perfectie

Nog een typisch kenmerk van de KVO-coach is zijn drang naar perfectie. Er is altijd ruimte voor verbetering bij Blessin. "Hij haalt de matchen wel nog eens aan bij de videobeelden, dan vertelt hij wat er beter kan. Al zegt hij ook altijd als je een goede wedstrijd hebt gespeeld. Die beelden zijn vooral om de kleine foutjes nog weg te werken. Dus na de match eerst een dagje recuperatie en misschien een dagje vrijaf, maar dan wordt direct die focus gelegd op de volgende wedstrijd. Je voelt ook in de spelersgroep dat die focus aanwezig is”, aldus D'Haese.