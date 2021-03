🎥 Doelpuntenmaker Leandro Trossard helpt Brighton aan belangrijke zege

In de Premier League stond het duel tussen Southampton en Brighton op het programma. Een belangrijke wedstrijd voor Leandro Trossard en co, ze hadden de volle buit dringend nodig om extra ademruimte onderin te creëren.

Het begon meteen goed voor de bezoekers. Aanvoerder Lewis Dunk torende op hoekschop boven alles en iedereen uit en knikte het openingsdoelpunt tegen de touwen. Een furieuze start, maar nauwelijks tien minuten later kwam Southampton weer op gelijke hoogte.

Op het halfuur kwam de bal via het hoofd van een verdediger in de voeten van Che Adams terecht. De spits twijfelde niet en trapte de bal in één tijd voorbij Robert Sanchez. Een ferme opdoffer voor the Seagulls. Maar in de tweede helft kwam er alsnog het verlossende doelpunt.

Niet twijfelen, gewoon vol op de slof nemen! 💥⚽ pic.twitter.com/miGCPBvXIr — Play Sports (@playsports) March 14, 2021

Een mooie combinatie zette Leandro Trossard oog in oog met de doelman. De Rode Duivel liet deze grote kans niet onbenut en zette zijn ploeg opnieuw op voorsprong. De 26-jarige flankaanvaller kroonde zich met het winnende doelpunt tot matchwinnaar.

Want ze hebben nu de broodnodige punten in de strijd om het behoud beet. Ze wippen in de stand weer over Newcastle United en tellen nu drie punten meer dan de degradatiezone.